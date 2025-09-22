پیام تبریک معاون آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت در پیامی آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت که متن پیام به شرح ذیل است:

با حمد و سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال و با گرامیداشت یاد و راه دانشمندان و اساتید عزیزی که در راه اعتلای علمی کشورمان افتخار آفریدند، آغاز سال تحصیلی جدید را خدمت اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر همکاران عزیزی که آغازگر مجدد جهاد علمی در سنگر مقدس دانشگاه هستند و همچنین خدمت دانشجویان عزیزی که به عنوان دانشجویان جدیدالورود پا به عرصه دانشگاه‌ها خواهند گذاشت، تبریک عرض می‌نماید. همراهی و همدلی بی نظیر اقشار مختلف دانشگاهی و بخصوص عزیزانی که با حضور و تلاش بی وقفه در خدمات رسانی در طول تهاجم وحشیانه دشمنان این مرز و بوم، در کنار ملت سرافراز و سربلند ایران عزیز، برگ زرین دیگری را در تاریخ سراسر افتخار کشور عزیزمان ایران رقم زدند، جای قدردانی و سپاس دارد.

سال جدید تحصیلی را در حالی آغاز می‌کنیم که بسیاری از عزیزان دانشگاهی بواسطه شرایط خاص کشور تازه از برگزاری امتحانات دانشگاهی و آزمون‌های کشوری فارغ گشته اند، اما مسلماً با درک شرایط، با روحیه ای مضاعف خود را آماده جهادی عظیم‌تر و جدی تر از قبل نموده اند، چرا که همگان واقف می‌باشند آنچه کشور را در بزنگاه‌های حساس نجات می‌دهد علاوه بر قدرت ایمان، توانمندی و برتری علمی است که قدرت آفرینی می‌نماید.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در تداوم مسیری که از سال قبل در کنار شما عزیزان آغاز نموده است، در سال جدید نیز با تاکید بر ارتقای کیفیت در آموزش، حرکت به سمت برقراری هر چه بیشتر عدالت آموزشی و با نگاه تسهیل گری، تلاش خواهد نمود تا با مشارکت همه دست اندرکاران آموزش پزشکی و استفاده از خرد جمعی گام‌های بلندتری را در نیل به اهداف تعیین شده بردارد.

در طول یکسال گذشته با همراهی شما عزیزان توفیقاتی در زمینه‌های مختلف از جمله بهبود شرایط دانشجویان و دستیاران از طریق افزایش مقرری تحصیلی، فراهم آوردن مسیر قانونی برای ادامه تحصیل دانشجویان با ارائه مدارک تحصیلی ایشان در قبال اخذ تعهد، امید آفرینی هر چه بیشتر، توقف روند افزایش بی رویه پذیرش دانشجو در برخی از رشته‌ها از جمله پزشکی و دندانپزشکی و تلاش برای بهبود معیشت اعضای محترم هیئت علمی و همچنین امکان دریافت ۶۰ پایه تشویقی در طول خدمت و ایجاد مسیر ارتباط مستقیم با اعضای محترم هیئت علمی و اقدامات متعدد دیگری در راستای افزایش انگیزه و امید در اقشار دانشگاهی حاصل شده است، اما مسلماً هنوز اقدامات بیشتر و بزرگ‌تری نیاز است تا جامعه دانشگاهی به جایگاه و منزلت واقعی خود دست یابد.

امید است با تداوم همراهی و ارائه نقطه‌نظرات ارزشمند شما عزیزان شاهد پیشرفت برنامه‌های در نظر گرفته شده از جمله برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی و محورهای ده گانه برنامه مذکور در آینده نزدیک بوده و همه عزیزان با روحیه ای مضاعف و انگیزه‌ای والا و امیدواری بیشتر به آینده‌ای درخشان در رقم زدن سالی پربار به بهترین نحو ممکن نقش خود را ایفا نمائیم.

دکتر سید جلیل حسینی

معاون آموزشی وزارت بهداشت