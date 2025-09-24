تولید ۶ هزارتن عسل درارومیه؛ فعالیت ۴۵۰۰ زنبوردار

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز امجدی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی طرح سرشماری سالیانه زنبورستان‌های شهرستان ارومیه این شهرستان با دارا بودن ۲۷۳ هزار و ۴۳۳ کندوی زنبور عسل و تولید نزدیک ۶ هزار تن رتبه دوم تولید در استان را داراست، افزود: تولید عسل در این منطقه به صورت تک محصولی نیست بلکه تولید ژله رویال، بره موم، گرده گل، موم و زهر زنبور نیز در زنبورستان های استان انجام می‌شود.

وی بر لزوم سرمایه‌گذاری هدفمند بخش خصوصی در صنعت زنبورداری تأکید کرد و گفت: این سرمایه گذاری باید بر دو محور اصلی تکمیل زنجیره ارزش و تنوع بخشی در تولید محصولات متمرکز شود.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری تنها به تولید عسل ختم نمی‌شود بلکه ایجاد واحدهای مدرن بسته‌بندی، فرآوری و استانداردسازی عسل برای حضور در بازارهای جهانی یک ضرورت انکارناپذیر است.

امجدی همچنین تصریح کرد: تنوع‌بخشی محصولی به ویژه توجه به محصولات جانبی زنبورعسل مانند ژله رویال، بره موم، گرده گل و زهر زنبور عسل که از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردارند، می‌تواند سودآوری این صنعت را چندین برابر کند.

وی با بیان اینکه سرشماری زنبورستان‌های ارومیه همزمان با استان از پنجم تا هفدهم مهرماه سال جاری آغاز می‌شود، افزود: این طرح با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان عسل و معاونت بهبود تولیدات دامی اجرا می‌شود و در آن، مواردی همچون تعداد کندوهای بومی و مدرن و میزان تولیدات شامل عسل، زهر زنبور عسل، گرده گل، ژله رویال، موم و بره‌موم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی از زنبورداران استان خواست در زمان آمارگیری با کارشناسان جهاد کشاورزی همکاری کرده و از طریق شرکت‌های تعاونی شهرستانی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام کنند.

امجدی اضافه کرد: در مدت اجرای سرشماری، هرگونه جابه‌جایی زنبورستان‌ها ممنوع است و هماهنگی لازم نیز با نیروی انتظامی برای جلوگیری از تردد خودروهای حامل کندوهای زنبور عسل انجام شده است.

آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۳ با تولید ۲۳ هزار و ۲۶۰ تن عسل رتبه نخست کشور را به دست آورده و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری به بیش از ۲۵ هزار تن افزایش یابد.