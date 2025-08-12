وجود ۱۸ هزار کلنی زنبور عسل در بهشهر

سمیه حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهشهر دارای ۱۸ هزار و ۶۱۸ تعداد کلنی زنبورعسل و میزان تولید عسل شهرستان ١٣٥ تن است.

وی افزود: پرورش زنبورعسل علاوه بر اینکه نقش مهمی در تثبیت و ایجاد اشتغال داشته و موجب حفظ تنوع زیستی و افزایش تولید محصولات کشاورزی با انجام عمل گرده افشانی می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر تاکید کرد: این مدیریت همواره با برگزاری کلاس‌های آموزشی- ترویجی در جهت ارتقا سطح دانش کمی و کیفی زنبورداران اقدام می‌کند.

وی همچنین از جوجه ریزی بیش از پنج میلیون قطعه‌ای در واحدهای مرغداری این شهرستان از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: با هدف تأمین نیاز بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، این میزان جوجه‌ریزی در واحدهای مجاز شهرستان بهشهر انجام شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر با اشاره به اهمیت صنعت مرغداری در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه، تأکید کرد: جهاد کشاورزی بهشهر با ارائه تسهیلات و خدمات مشاوره‌ای، از مرغداران شهرستان حمایت می‌کند تا تولید با کیفیت و مطابق با استانداردهای بهداشتی داشته باشند.