۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

درس اخلاق سرمربی کشتی فرنگی ایران؛ دو قهرمانی جهان برای حسن رنگرز

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران که پیش از این هم بارها نشان داده مسائل اخلاقی برایش در اولویت قرار دارد این بار از خودگذشتگی بزرگی انجام داد و برای دریافت جام قهرمانی جهان روی سکو نرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز که خود از قهرمانان پرافتخار کشتی فرنگی ایران است و سال ها روی تشک حضور داشته، حالا با قهرمان کردن تیم ملی پس از ۱۱ سال نامش را در تاریخ این رشته ماندگار کرد.

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در شرایطی با اقتدار به دست آمد که برخی ملی پوشان در طول این رقابت ها دچار نوسانات فنی در کسب نتایج شدند و برخی ملی پوشان نیز نتوانستند به مدال برسند. در این میان حسن رنگرز به عنوان یک مربی تحصیل کرده و حرفه ای که اخلاق را سرلوحه کارش قرار داده، با مدیریت خود اجازه نداد غرور این جوان ها لکه دار شود و به روحیه شان لطمه ای خورده شود.

اما مهمترین اتفاق این مسابقات زمانی رخ داد که مراسم اختتامیه و اهدا جام آغاز شد و در شرایطی که انتظار می رفت حسن رنگرز به عنوان سرمربی تیم قهرمان برای دریافت جام روی سکو برود، او مجید رمضانی یکی از مربیان تیم ملی را روی سکو فرستاد. مربی‌ای که از او به عنوان «سازنده» کشتی گیران پرتعداد دعوت شده بود تا در کادر فنی تیم ملی حضور داشته باشد و از او به عنوان نماینده مربیان سازنده کشتی فرنگی نام برده شد.

درس اخلاق سرمربی کشتی فرنگی ایران؛ دو قهرمانی جهان برای حسن رنگرز

دومین حرکت ماندگار در مراسم اهدا جام توجه ویژه به حسن حسین زاده دیگر مربی تیم ملی رقم خورد. جایی که کشتی گیران به جای سرمربی، این مربی را به هوا پرتاب کردند و در همه این مدت حسن رنگرز کنار ملی پوشان آرام ایستاده بود و شادی آنها را تماشا می کرد.

حسن رنگرز با این رفتار خود به همه مربیان کشتی و رشته های دیگر درس اخلاق داد و از خودگذشتگی کرد. او که باید جام قهرمانی جهان را بالای سر می برد و از حق خود گذشت حالا جام قهرمانی اخلاق جهان را هم باید بگیرد. گذشتن از رفتن روی سکوی قهرمانی جهان و بالا بردن جام اتفاقی نیست که هر سرمربی و ورزشکار و مدیری بتواند از آن بگذرد چرا که ممکن است در زندگی یک بار تکرار شود اما رنگرز گذشت و حالا به جای یک جام باید دو جام قهرمانی به نام او ثبت کرد.

کد خبر 6597646
رضا خسروي

