  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

از المپیک تا جهان؛ اسماعیلی کلکسیون طلای خود را کامل کرد

از المپیک تا جهان؛ اسماعیلی کلکسیون طلای خود را کامل کرد

سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای المپیک پاریس در اولین حضورش در مسابقات جهانی بزرگسالان به مدال طلا رسید و بار دیگر توانایی و غیرت خود را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسماعیلی ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران و دارنده مدال طلای المپیک پاریس، در اولین حضور خود در مسابقات جهانی بزرگسالان موفق شد به مدال طلای جهان دست یابد. او در دیدار پایانی وزن خود مقابل حریف از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۲ بر ۱ به برتری رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

اسماعیلی درباره این پیروزی گفت: «با یک برنامه هوشمندانه توانستم او را شکست دهم و قهرمان این وزن شوم. هر کشتی‌گیری که به فینال برسد، حتماً شایستگی بالایی دارد، اما من نمی‌خواستم در فینال ریسک کنم و طبق برنامه مشخصی حرکت کردیم که خوشبختانه جواب داد.»

اتحادیه جهانی در مورد قهرمانی سعید اسماعیلی نوشت: ملی‌پوش ایران در سال‌های اخیر عملکرد درخشانی داشته و از سال ۲۰۲۱ تنها یک شکست متحمل شده است؛ آن شکست ۹ بر ۷ در نیمه‌نهایی مسابقات سری رنکینگ بوداپست در ژوئن ۲۰۲۴ مقابل لوئیس اورتا از کوبا رخ داده است.

اسماعیلی که پیش از این در مسابقات جهانی زیر ۱۷ سال و زیر ۲۰ سال مدال طلا کسب کرده بود، اکنون تنها با مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان، کلکسیون طلایی خود را تکمیل خواهد کرد؛ کلکسیونی که شامل طلای المپیک نیز هست.

اسماعیلی اظهار داشت: «این اولین تجربه من در مسابقات جهانی بزرگسالان بود. پیش‌تر در المپیک شرکت کرده و مدال طلا کسب کرده بودم و خوشبختانه در این مسابقه نیز توانستم آن موفقیت را تکرار کنم و بار دیگر توانایی خود را ثابت کنم.»

کد خبر 6597797
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها