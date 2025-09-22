رکوردی تاریخی برای کشتی ایران پس از ۷۵ سال؛ کسب ۱۵ مدال از ۲۰ وزن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی آزاد با کسب ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز و تیم ملی کشتی فرنگی با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز به عنوان قهرمانی جهان در کرواسی دست یافتند. این موفقیت در حالی برای کشتی ایران بدست آمد که اولین بار در تاریخ این رشته و در ۷۵ سال حضور تیمهای ایران در رقابتهای جهانی بدست آمد. با نگاهی به آمار و ارقام در این ۷۵ سال روند رو به رشد تیمهای ملی در ۶ سال گذشته کاملاً مشهود است.
ایران در اولین دوره حضورش در رقابتهای جهانی در هلسینکی فنلاند حضور یافت و حاصل آن کسب ۲ مدال نقره غلامرضا تختی و محمود ملاقاسمی و ۲ مدال برنز عبداله مجتبوی و محمدمهدی یعقوبی بود. در واقع در آن زمان اولین نسل طلایی کشتی آزاد ایران شکل گرفت که در ادامه در ۲ جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما و ۱۹۶۵ منچستر به عنوان قهرمانی دست یافت. اولین حضور ایران در کشتی فرنگی نیز مسابقات جهانی نیز مسابقات جهانی ۱۹۶۱ یوکوهاما بود که تیم ایران موفق به کسب مدال نشد.
کشتی ایران اما در آزاد بسیار موفق بود و در فرنگی تک مدالهایی را چند دهه پیش بدست میآورد اما پس از مسابقات جهانی ۲۰۱۳ مجارستان که تیم ایران با ۲ مدال طلا، ۱ نقره و ۲ برنز به عنوان قهرمانی رسید، روند نزولی را طی کرد تا اینکه در سالهای ۲۰۱۷ فرانسه تنها تک مدال طلای حسن یزدانی تیم ایران را نهم کرد و در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ نیز بدون کسب مدال طلا، تنها ۳ مدال برنز تیم ایران را در جایگاه ششم نگاه داشت. وضعیت کشتی آزاد ایران به نحوی بود که حتی کسب مدال طلا نیز به یک آرزو تبدیل شده بود و اگر نابغهای همچون حسن یزدانی در ترکیب تیم ایران نبود همان تک مدال هم نصیب تیم ایران نمیشد.
در کشتی فرنگی نیز تیم ایران در جهانی ۲۰۱۴ تاشکند با یک طلای حمید سوریان، نقره نوروزی و ۲ برنز بیابانگرد و رضایی در جایگاه نخست قرار گرفت و پس از آن نیز کشتی فرنگی به مانند آزاد روند نزولی را آغاز کرد و تیمی که با ۳ مدال طلا قهرمان المپیک لندن لقب گرفته بود در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ مجارستان تنها با تک مدال برنز مهدی علیاری به کار خود پایان داد و در جایگاه یازدهم جهان قرار گرفت. وضعیت کشتی ایران در آن سالها به نحوی شده بود که کسب یک مدال طلا دستاورد محسوب میشد.
پس از روی کار آمدن فدراسیون جدید، تمام تلاش بر این شد که بار دیگر کشتی ایران به جایگاه اصلی خود در جهان و حتی بالاتر از آن بازگردد بر همین اساس برنامهای ۸ ساله با درنظر گرفتن تمامی موارد از جمله فنی، زیرساختی، فرهنگی، اقتصادی و … نوشته شد و بر اساس آن برنامه کارها پیش رفت.
اهمیت به ردهی سنی پایه، تأکید بر اجرای دقیق و قانونمند چرخه انتخابی، فراهم کردن زیرساختهای لازم به جهت تمرینات کشتی، بدنسازی، تغذیه، اسکان و..، بهبود وضعیت اقتصادی ملی پوشان، آموزش مربیان پایه و همچنین بحث آنالیز از جمله موارد مورد تأکید بود که در کنار هم پیگیری شد. حاصل کار و تلاش کشتی ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس به بار نشست جایی که برای اولین بار تیمهای ایران موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۲ برنز شدند، اما عملکرد تیم آزاد برای فدراسیون راضی کننده نبود و به همین منظور تمام تلاشها بر آن شد که در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ تیم ایران قطعاً صاحب چند مدال طلا شود. در کنار آن نیز تقویت تیم فرنگی در دستور کار قرار گرفت.
البته تیمهای کشتی آزاد و فرنگی ایران در چند سال اخیر همیشه مدال آور بودند و در سکوهای دوم و سوم ایستادند اما قطعاً این عملکرد برای فدراسیون کشتی راضی کننده نبود و تنها آقایی بر کشتی دنیا آن هم با کسب مدالهای فراوان و در صدر آن کسب مدال طلا مدنظر بود. آوردگاه مسابقات جهانی کرواسی هدف و مقصد بود برای اینکه ایران قدرت خود را به دنیا دیکته کند و لطف خدا و تلاشهای انجام شده به ثمر نشست تا تیمهای ایران با کسب ۶ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۵ مدال این آرزو را به واقعیت تبدیل کنند. حضور ۱۰ نماینده ایران در دیدار فینال نشان داد که هدف فقط کسب مدال طلا بود. صد البته که موضوع داوری باعث شد تا توانمندیهای چند کشتی گیر دلاور، به ثمر ننشیند.
اما کشتی در آغاز راه است، هدف المپیک لس آنجلس و قهرمانی در آمریکاست، کشتی ایران با قهرمانی در کرواسی نشان داد که ما میتوانیم را میتوان معنی کرد و امید است به لطف خدا و تلاشهایی که انجام خواهد شد، تیمهای ایران در این آوردگاه مهم با کسب مدالهای طلا قهرمان شوند و بار دیگر افتخارآفرینی کنند.
پرچم نماد سربلندی و اتحاد یک ملت است و تمام کشتی گیران، کادر فنی و دستاندرکاران ریشه در این خاک بزرگ و عزتمند دارند؛ پرچم را که برافراشته میبینیم، یادمان میآید که برای این خاک باید با تمام وجود جنگید، ساخت و ایستاد.
