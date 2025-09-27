قهرمانی تیم دو نفره تنیس ایران در تورجهانی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست تورجهانی تنیس جوانان، کالین کاپ امروز با معرفی برترین‌های این هفته به پایان رسید.

در مسابقات فینال این رقابت‌ها در بخش انفرادی پسران دانیال مشتاقی‌فر به مقام نخست رسید و آیریک عابدین زاده در جایگاه دوم ایستاد. سام عطاران و مانی ملاعسگری نیز به مقام سوم مشترک رضایت دادند. در دونفره پسران نیز تیم سام عطاران و مانی ملاعسگری به مقام نخست رسیدند.

در بخش دختران سارینا اخوان مقام نخست را کسب کرد، ارغوان سپهر در جایگاه دوم ایستاد و کیمیا کمالیان و هانا شعبانپور سوم مشترک شدند. در دونفره دختران نیز مقام نخست به ال آی زحمتکش حلاجی و زهرا ملک‌پور افشار رسید.

هفته نخست تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال (J30) از ۲۹ شهریور در زمین‌های مرکز ملی تنیس ایران در بخش دختران و پسران به سرداوری ندا کاظمی سرداور نشان سفید کشورمان و مدیریت امیر همایون صدری آغاز و امروز با انجام دیدار فینال انفرادی به پایان رسید. در مراسم اختتامیه هفته نخست این مسابقات فریده اشرف گنجویی نایب رئیس فدراسیون حضور داشت و از قهرمانان این هفته تجلیل کرد.

هفته دوم این مسابقات به سرداوری حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان قرعه کشی و امروز با انجام ۱۰ مسابقه آغاز می‌شد.