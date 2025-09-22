مراسم استقبال از فرنگی کاران خوزستانی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ سازان و افتخار آفرینان کشتی فرنگی خوزستان عصر سه شنبه یکم مهرماه ساعت ۱۷:۳۰ در فرودگاه بین المللی اهواز مورد استقبال مردم، مسئولین و جامعه ورزش قرار می‌گیرند.

تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی زاگرب کرواسی با ۱۰ ورزشکار و عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد که ۷ نفر از ترکیب را فرنگی کاران خوزستان تشکیل دادند و در نهایت موفق شدند ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک برنز را کسب کنند.

همچنین علیرضا عبدولی به عنوان پنجمی دست یافت. در ترکیب تیم ملی، یک داور و مربی خوزستانی نیز حضور داشتند.