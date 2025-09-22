به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی ظهر دوشنبه در مراسم جشن شکوفه‌ها در دبستان شاهد تفویضی با تبریک آغاز سال تحصیلی و ورود دانش‌آموزان به مدارس، آغاز فصل آموزشی جدید را نقطه عطفی در مسیر تربیت نسل آینده خواند.

وی ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ‌های مختلف، گفت: اولیای گرامی، شما اعتماد خود را به آموزش و پرورش سپرده‌اید و ما متعهدیم فرزندان شما را به گونه‌ای پرورش دهیم که در کنار تربیت شما، نسل پرشور، با نشاط و دانا را تحویل جامعه دهیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: شعار امسال ما عدالت آموزشی برای ایران و مدارس است و تلاش شده است تا هیچ دانش‌آموزی در دورافتاده‌ترین مناطق استان بدون معلم نماند. برگزاری مراسم جشن شکوفه‌ها در سطح استان نیز بخشی از این برنامه‌هاست که نیازمند حمایت و مشارکت اولیا است.

تاراسی همچنین بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و مدارس برای پرورش هویت ملی ایرانی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که هویت ملی ایرانی در کودکان تقویت شود و این امر تنها با ارتباط دو سویه خانواده‌ها و مدارس امکان‌پذیر است.