به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، اسماعیل دهستانی در آئین جشن شکوفه‌ها که با حضور مسئولان و دانش‌آموزان پایه اول دبستان محمدمهدی صالحی برگزار شد، جشن شکوفه‌ها را نمادی از آغاز مسیری علمی و تربیتی برای دانش‌آموزان کلاس اولی دانست و تأکید کرد: این رویداد، امید، انگیزه و اشتیاقی تازه در دل دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌آفریند.

وی با بیان اینکه جشن شکوفه‌ها علاوه بر ایجاد نشاط، به تقویت روحیه اجتماعی و ارتباطات دانش‌آموزان کمک می‌کند، اظهار داشت: همان‌گونه که شکوفه با رسیدگی به میوه‌ای شیرین تبدیل می‌شود، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش نیز تضمین آینده کشور است.

دهستانی حضور والدین، معلمان و شخصیت‌های برجسته‌ای همچون آیت‌الله ناصری در این مراسم را نشانه‌ای از همبستگی جامعه آموزشی برشمرد و افزود: چنین همراهی‌هایی انگیزه دانش‌آموزان را برای الگوگیری از بزرگان جامعه تقویت می‌کند.

معاون استاندار یزد تعلیم و تربیت را رکن اساسی توسعه کشور دانست و تأکید کرد: آینده ایران در دستان نسل جوان است و باید آموزش با هویت فرهنگی و ملی پیوندی عمیق داشته باشد تا علاوه بر دانش، روحیه وطن‌دوستی، خودباوری و ارزش‌های ملی در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.

وی جشن شکوفه‌ها را پیوندی ریشه‌دار با فرهنگ و تمدن ایران توصیف کرد و افزود: این ارتباط ارزشمند، مسیر توسعه اجتماعی و فرهنگی را هموار می‌کند.

دهستانی همچنین هم‌زمانی جشن شکوفه‌ها با جشن مهر و مقاومت را فرصتی برای تقویت روحیه اتحاد و همبستگی جامعه دانست و گفت: در کنار آموزش، توجه به ارزش‌های انسانی و اجتماعی نیز ضرورت دارد.