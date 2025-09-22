به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بدو ورود به مسکو با اشاره به برگزاری هفته جهانی اتم در روسیه بیان کرد: با توجه به روند توسعه همکاریها با روسیه و شرایطی که در آن قرار داریم، در نمایشگاه ویژه هفته جهانی اتم در مسکو شرکت میکنیم و در آن سخنرانی خواهیم داشت.
اسلامی افزود: ایران و روسیه در رویدادهای جانبی هفته جهانی اتم، اسنادی را برای توسعه همکاریها مبادله و امضا خواهند کرد.
وی با اشاره به برنامه جمهوری اسلامی ایران برای تأمین ۲۰ هزار مگاوات برق از محل توسعه نیروگاههای اتمی اظهار داشت: قراردادهایی بین دولتهای دو کشور در این زمینه منعقد شده و برای روسیه سهم مشخصی از این فرایند توسعه پیشبینی شده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: در سفر به مسکو هم از کارخانجات طرف قرارداد بازدید میکنیم و هم با مؤسسات علمی و تحقیقاتی جلساتی را خواهیم داشت و در راستای تقویت تعاملات و روابط پژوهشی و آموزشی گفتوگو خواهیم کرد.
اسلامی با اشاره به مذاکرات رؤسای جمهور ایران و روسیه در کرملین در ۲۸ دیماه ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: آقای پوتین رئیس جمهور محترم روسیه در دیدار با دکتر پزشکیان اعلام کردند که شاخصترین محور فعالیتها و همکاریهای دو کشور در حوزه انرژی است و برجستهترین آن، ساخت نیروگاه اتمی است؛ از این منظر، این سفر نقطه عطفی در روابط دو کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: هماینک واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه در حال احداث است.
معاون رئیسجمهور گفت: این پروژه در اولویتهای دولت ایران و دولت روسیه قرار دارد و تأکیدات رؤسای جمهور دو کشور، سبب شده است این طرحها با سرعت بیشتر و حرکت روانتری جلو برود و مذاکرات ما نیز کمک میکند که این همکاریها تسهیل شود.
