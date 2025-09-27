گزارش کف بازار از قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، بازار طلای ایران با روندی صعودی در حال فعالیت است و نرخ‌ها در لحظه تنظیم این گزارش در محدوده‌های سقف روزانه قرار دارند. دادوستدها از قبل از ظهر با افزایش‌های محسوس آغاز شده و هم‌اکنون، قیمت‌ها فاصله کمی با سقف روزانه دارند.

طلا و آبشده؛ نزدیک سقف روزانه

طلای ۱۸ عیار در حال حاضر با نرخ ۱۰,۲۰۷,۵۰۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به ابتدای روز ۲۳۰ هزار تومان افزایش داشته و رشد مثبت ۲.۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. این فلز گرانبها امروز بین کف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و سقف ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان نوسان کرده و هم‌اکنون در محدوده نزدیک به سقف روزانه است.

طلای ۲۴ عیار نیز در معاملات امروز به رقم ۱۳,۶۰۹,۹۰۰ تومان رسیده که به معنای افزایش ۳۰۹ هزار تومان نسبت به قیمت آغازین و بازدهی مثبت ۲.۳۲ درصد است. دامنه نوسان این عیار از کف ۱۳,۳۹۳,۵۰۰ تومان تا سقف ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان بوده و نرخ فعلی تنها چند ۱۰ هزار تومان پایین‌تر از سقف روزانه قرار دارد.

در بازار مثقال طلا، آبشده هم‌اکنون با بهای ۴۴,۲۷۴,۰۰۰ تومان معامله می‌شود. این نرخ نسبت به روز گذشته ۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان افزایش داشته (رشد مثبت ۲.۴۶ درصد) و امروز در محدوده ۴۳,۵۱۰,۰۰۰ تا ۴۴,۳۱۵,۰۰۰ تومان جابه‌جا شده است.

سکه تمام و سایر مسکوکات

در بخش سکه‌های طلا، سکه تمام طرح جدید در حال حاضر با قیمت ۱۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود. این رقم ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بالاتر از نرخ آغازین است (رشد مثبت ۱.۸۴ درصد) و روز خود را بین محدوده ۱۱۰,۶۳۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان پشت سر گذاشته است.

سکه بهار آزادی نیز در نرخ ۱۰۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان قرار دارد که نسبت به آغاز روز ۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان افزایش یافته (رشد مثبت ۳.۹۱ درصد) و امروز در محدوده ۱۰۲,۳۷۰,۰۰۰ تا ۱۰۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان معامله شده است.

نیم‌سکه اینک با بهای ۵۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان در بازار حضور دارد؛ رقمی که ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان بالاتر از کف امروز و معادل رشد مثبت ۶.۰۳ درصد است. دامنه نوسانات آن از ۵۸,۰۶۰,۰۰۰ تا سقف فعلی ۵۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان بوده که نشان می‌دهد معاملات بر روی سقف روزانه ادامه دارد.

ربع‌سکه نیز به نرخ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان رسیده، ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان رشد داشته (مثبت ۶.۹۲ درصد) و با توجه به کف روزانه ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان، اکنون بر سقف خود ایستاده است.

سکه گرمی در بازار امروز با نرخ ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به آغاز روز ۴۰۰,۰۰۰ تومان افزایش دارد (مثبت ۲.۳۸ درصد).