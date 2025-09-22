  1. جامعه
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

سرقت تلافی جویانه عروس از خانواده همسرش

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق طلا و جواهرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: بعد از مراجعه یکی از شهروندان در پی وقوع یک سرقت طلا و جواهرات به کلانتری ۱۵۵ نعمت آباد، دستگیری عامل این سرقت در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: مأموران در پی بررسی‌های ویژه از اعضای این خانواده با شگردهای نوین پلیسی متوجه شدند که سارق یکی از اعضای این خانواده می‌باشد که با بازجویی از عروس این خانواده جرم این متهم مبنی بر سرقت طلا و جواهرات که به ارزش ۱ میلیارد تومان بوده محرز گردید.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم در ادامه بررسی‌ها متهم انگیزه خو را از سرقت را اختلاف خانوادگی بیان کرد که بعد از کشف اموال مسروقه وی برای سیر مراحل قانونی این پرونده به دستگاه قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ صادقی پور به شهروندان توصیه نمود: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر، امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت وقوع سرقت و مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله با مراجعه حضوری و یا تماس با پلیس ۱۱۰، آن را گزارش کنند.

