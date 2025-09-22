جنبلاط: شناسایی فلسطین از سوی انگلیس، اوج ریاکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ولید جنبلاط رهبر سیاسی دروزیان لبنان و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان به شناسایی کشور فلسطین از سوی لندن واکنش نشان داد.

وی در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی دولت انگلیس، گفت: بعد از گذشت ۱۰۸ سال از جنایت «بیانیه بالفور» (تشکیل رژیم جعلی در فلسطین) در حق ملت فلسطین، شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس، چیزی جز اوج ریاکاری تاریخی محض نیست.

گفتنی است دولت انگلیس در سال ۱۹۱۷ زمانی که فلسطین تحت قیمومت لندن بود، با صدور بیانیه بالفور (نام وزیر خارجه وقت انگلیس) به یهودیان حق تشکیل کشور جعلی خود در اراضی تاریخی فلسطین را صادر کرد.

از سوی دیگر دفتر نخست وزیر مالت اعلام کرد که امروز دوشنبه کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی را به رسمیت خواهد شناخت.

قرار است فرانسه نیز به جمع کشورهایی بپیوندد که طی دیروز و امروز فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.