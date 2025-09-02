معرفی ۷ شرکت فناور برتر و ۲۲ شرکت فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، محسن علی‌اکبریان با اشاره به فرایند ارزیابی سالانه شرکت‌های عضو منطقه گفت: فرایند ارزیابی سالانه واحدهای فناور پارک، از ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ آغاز و با توجه‌ به تمدید موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مهلت ثبت درخواست‌ها تا پایان مردادماه تمدید شد.

وی ادامه داد: امسال، ۳۳۵ شرکت اعم از شرکت‌های اراضی، استیجاری، عضو مرکز رشد، عضو شعب و عضو کریدور خدمات تخصصی، مخاطب ارزیابی ما بودند که مشارکت ۸۰ درصدی شرکت‌ها در این ارزیابی صورت گرفت. در این بازه، مرکز تماس پارک پاسخگوی شرکت‌ها بود و بیش از ۹۰۰ تماس دریافت و راهنمایی شد و در نهایت بیش از ۲۲۰۰ رکورد اطلاعاتی در سامانه ارزیابی و اعتبارسنجی شد.

اهداف ارزیابی سالانه

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس هدف از این فرایند را جمع‌آوری داده‌های دقیق برای ارائه گزارش در اجلاس سالیانه خانواده پارک و انتخاب شرکت‌های برتر در شاخص‌های مختلف دانست.

او گفت: علاوه بر اشراف اطلاعاتی بر محصولات جدید، نوآوری‌ها و دستاوردهای فناورانه، یکی از اهداف این ارزیابی، معرفی و تقدیر از برترین شرکت‌ها در حوزه‌های گوناگون است.

شاخص‌های ارزیابی شرکت‌ها

به گفته علی‌اکبریان، ارزیابی در سرفصل‌های توسعه فناوری و نوآوری، توسعه اقتصادی، توسعه‌سازمانی، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و مسئولیت اجتماعی انجام شده است. در هر یک از این حوزه‌ها شرکت‌های برتر شناسایی و در اجلاس سالیانه پارک مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس سطح فناوری، عمق دانش فنی و انجام نوآوری در محصول و بازار را معیارهای ارزیابی در سرفصل توسعه فناوری و نوآوری برشمرد.

وی ادامه داد: رشد فروش، سودآوری، حجم صادرات و مقاصد صادراتی معیارهای ارزیابی در سرفصل توسعه اقتصادی و وجود ساختار جذب و نگهداشت منابع انسانی، وجود بخش بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان نیز از جمله مؤلفه‌های ارزیابی در سرفصل توسعه‌سازمانی شرکت‌های عضو منطقه بین‌المللی نوآوری ایران است.

علی‌اکبریان حجم و سطح قراردادهای پژوهشی را معیاری برای ارزیابی همکاری شرکت‌ها با دانشگاه و مراکز پژوهشی برشمرد و گفت: میزان مشارکت شرکت‌ها در حوزه‌های اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

معرفی برترین‌ها در اجلاس سالانه

علی‌اکبریان از معرفی هفت شرکت به‌عنوان برترین‌های سال خبر داد و گفت: پنج شرکت از میان واحدهای فناور پارک، یک شرکت از مرکز رشد و یک شرکت از کارخانه‌های نوآوری انتخاب خواهند شد. همچنین ۲۲ شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی معرفی و تقدیر می‌شوند.

آمار محصولات و همکاری‌های فناورانه

مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور پارک پردیس افزود: در سال جاری، بیش از ۲۶۵۰ محصول فناورانه در پارک شناسایی شد که شامل ۱۲۰ محصول جدید است. از این تعداد، ۷۳ محصول جدید تولید شده در شرکت‌های عضو پارک است و مابقی محصولات شرکت‌هایی است که به‌تازگی به عضویت پارک درآمده‌اند. همچنین ۷۶ عنوان نوآوری در محصولات و ۲۵ عنوان قرارداد همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ثبت شده است.

بهبود فرایند ارزیابی و هم‌افزایی با معافیت مالیاتی

وی با اشاره به تغییرات نسبت به سال‌های گذشته گفت: از دو سال قبل فرایند ارزیابی سالانه و درخواست معافیت مالیاتی به‌صورت هم‌زمان انجام می‌شود. همچنین با راه‌اندازی سامانه myco.techpark.ir بخش زیادی از فرایندها تسهیل و زمان صرف‌شده توسط شرکت‌ها کاهش‌یافته است.

سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در حوزه سلامت

علی‌اکبریان در پایان خاطرنشان کرد: میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در تجهیزات و خطوط تولید در پارک نزدیک به ۱۴ همت برآورد شده است که ۱۰ همت آن مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت و ۴ همت متعلق به سایر حوزه‌هاست. این آمار نشان می‌دهد پارک فناوری پردیس در حال تبدیل شدن به قطب سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت کشور است.