۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱
استانها خراسان رضوی
برگزاری جشن غنچهها در مشهد
مشهد - لبخندها و هیاهوی کودکانه در قاب جشن «غنچهها» مشهد، این فیلم را سرشار از حالوهوایی شاد و دلنشین کرده است.
گزارشگر: صدف دولت آبادی
فیلم: کبری رضایی
برچسبها
مهد کودک
پیش دبستانی
جشن غنچه ها
مشهد
آغاز سال تحصیلی
