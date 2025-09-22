  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

برگزاری جشن غنچه‌ها در مشهد

برگزاری جشن غنچه‌ها در مشهد

مشهد - لبخندها و هیاهوی کودکانه در قاب جشن «غنچه‌ها» مشهد، این فیلم را سرشار از حال‌وهوایی شاد و دلنشین کرده است.

دریافت 29 MB

گزارشگر: صدف دولت آبادی

فیلم: کبری رضایی

کد خبر 6598198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها