فرزاد قلندری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس، شصت عنوان برنامه با بیش از ۴۰۰ اجرا در مناطق مختلف شهرستان اردبیل برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه‌ها با محوریت اقشار مختلف مردم، محله محور و مسجد محور و تبیین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و گام دوم انقلاب برگزار خواهد شد.

فرماندار اردبیل از برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس در قالب ۲۴ غرفه در محل موزه دفاع مقدس خبر داد و گفت: زمینه حضور تمامی اقشار، دانشجویان، دانش آموزان، نوجوانان و جوانان در این نمایشگاه برای تبیین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس فراهم می‌شود.

قلندری همچنین از افتتاح چند پروژه که با مشارکت گروه‌های مردمی اجرا شده به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا، دیدار و تجلیل از خانواده شهدا، عطرافشانی مزار شهدا، تجلیل از رزمندگان، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و اعزام گروه‌های جهادی و درمانی به مناطق محروم و فضاسازی شهرستان با محوریت دفاع مقدس از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان خواهد بود.