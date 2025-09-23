زنگ مهر و مقاومت در اردبیل نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی‌یگانه استاندار اردبیل صبح سه شنبه در آئین زنگ مهر و مقاومت شهرستان نمین، آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و اظهار کرد: در سفرهای اخیر مسئولان ملی، نخستین پرسش در خصوص وضعیت فضاهای آموزشی استان بود. امروز ما به ۳۲۰۰ کلاس درس جدید نیاز داریم که امیدواریم با همراهی دولت و مجلس بخشی از این کمبودها جبران شود.

وی با اشاره به مطالبات معلمان افزود: بخش عمده‌ای از مطالبات فرهنگیان با همکاری دولت پرداخت شده و این روند ادامه خواهد داشت.

استاندار اردبیل نقش خانواده‌ها و معلمان را در تربیت نسل آینده بسیار مهم دانست و گفت: انجمن اولیا و مربیان نباید تشریفاتی برگزار شود، بلکه باید به عنوان یک پل ارتباطی واقعی بین خانه و مدرسه عمل کند، چرا که نخستین زیست‌بوم تربیتی دانش‌آموزان خانه و مدرسه است.

امامی‌یگانه همچنین حمایت و پشتیبانی از آموزش و پرورش را یک مسئولیت اجتماعی دانست و تاکید کرد: قطعاً در کنار مجموعه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس خواهیم بود تا با لطف پروردگار بخشی از نیازهای استان در حوزه تعلیم و تربیت برطرف شود.