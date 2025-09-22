سلامی: دفاع مقدس نماد استقامت ملت ایران است؛ اجرای ۵۰۰۰ برنامه

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ محمد حسن سلامی عصر دوشنبه در همایش رسانه با اشاره به شرایط ویژه دوران دفاع مقدس گفت دوران دفاع مقدس همزمان با آسیب‌پذیری کشور و حمله دشمن بود، اما ملت ایران با وحدت و استقامت، توطئه‌ها و حملات گسترده را خنثی کرد. امسال بیش از پنج هزار برنامه فرهنگی و یادبود در استان برای گرامیداشت این دوران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دشمن در سال ۱۳۵۹ به کشور حمله کرد در حالی که بسیاری از زیرساخت‌های کشور به دلیل تحولات انقلاب آسیب دیده بود و نیروهای مسلح جایگاه واقعی خود را نیافته بودند، افزود: دشمنان پیش از آغاز جنگ تحمیلی با توطئه‌های مختلف قصد داشتند انقلاب را از مسیر اصلی منحرف کنند، اما ملت با مجاهدت و ایثار جان و مال خود در صحنه حاضر شد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران تصریح کرد: دفاع مقدس مکتب مقدسی بود که جوانان و رزمندگان با باور به جهاد در راه خدا، با استقامت و ایثار، سال‌ها مقاومت کردند و شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردند.

وی در خصوص برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: امسال بیش از پنج هزار برنامه فرهنگی، ورزشی و یادبود در استان مازندران پیش‌بینی شده است که تنها در روز نخست بیش از هزار و ۵۰۰ برنامه برگزار شد.

سرهنگ سلامی ادامه داد: دهیاری‌ها، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، نهادهای نظام سلامت و اصحاب رسانه با تولید محتوا و اجرای برنامه‌های متنوع در این ایام فعال هستند و نقش مهمی در بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس دارند.

وی افزود: ایمان و توکل به خدا نیروی معنوی رزمندگان را در سخت‌ترین شرایط تأمین کرد و آنان را در برابر دشمن مقاوم نگه داشت. امروزه دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌ها تلاش می‌کند اعتقادات مردم را هدف قرار دهد و رسانه‌های انقلابی باید با تهاجم فرهنگی، این هجمه‌ها را پاسخ دهند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران خطاب به اصحاب رسانه اظهار داشت: شما در صف مقدم جبهه رسانه‌ای هستید و باید رسالت خود را در دفاع از انقلاب و آرمان‌های آن به‌خوبی ایفا کنید.