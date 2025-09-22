خانه هلال آدینه در برازجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دشتستان دوشنبه شب در مراسم افتتاح خانه هلال آدینه در کانون فرهنگی هنری الغدیر مسجد جامع برازجان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدای والامقام، اظهار کرد: شاهد هم‌افزایی ارزشمندی میان نهادهای دینی، فرهنگی و امدادی هستیم و خانه هلال آدینه می‌تواند به عنوان پایگاهی برای آموزش‌های امدادی، ارتقای آمادگی عمومی در برابر بحران‌ها و همچنین محرومیت‌زدایی در منطقه نقش‌آفرینی کند.

حجت‌الاسلام حسن مصلح تأکید کرد: همکاری نهادهای دینی و امدادی، می‌تواند در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم به ویژه در مناطق محروم، تأثیری شگرف داشته باشد.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: خانه‌های هلال، نه فقط پایگاه امداد و نجات، بلکه سنگری برای تقویت مسئولیت اجتماعی و مشارکت عمومی در جامعه هستند.

در ادامه مراسم، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دشتستان گفت: خانه‌های هلال در ساختار جمعیت هلال احمر به عنوان کوچک شده‌ای از کلیات یک شعبه هلال احمر در راستای اهداف این جمعیت به عموم مردم ارائه خدمت می‌کنند در واقع امروز خانه‌های هلال، ادامه‌دهنده همان فرهنگ ایثار و مقاومت‌اند؛ پایگاه‌هایی مردمی برای آموزش، تاب‌آوری، کمک‌رسانی و همدلی.

حمید کشفی با اشاره به حادثه خیز بودن کشور بیان کرد: جمعیت هلال احمر آموزش عمومی مردم در جهت پیشگیری از بلایا و بحران‌ها را سرلوحه کار خویش قرار داده است.

در این مراسم حکم مسئولیت علی رضایی به عنوان مسئول خانه هلال آدینه به وی تقدیم شد.