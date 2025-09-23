‌حجت‌الاسلام عباس دانشی در حاشیه سفر به شهرستان بهاباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بهاباد برای ما عزیز و دوست‌داشتنی است، نخستین کتاب‌های طلبگی ما حاشیه ملاعبدالله بوده است، عالمی بزرگ و اثرگذار که هم در ایران و هم در عراق مورد توجه قرار گرفت و میراث علمی او همچنان در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود. همین پیشینه نشان می‌دهد که این شهرستان ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و علم دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی منطقه افزود: روحیه انقلابی و دینی مردم بهاباد یکی از ویژگی‌های برجسته این خطه است، این سرمایه اجتماعی می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری باشد، امیدواریم با استفاده از این ظرفیت‌ها گام‌های مؤثری در مسیر رشد و تعالی فرهنگی شهرستان برداشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: یکی از محورهای کاری ما توجه ویژه به شهرستان‌های دورتر از مرکز استان است، برای بهاباد، مروست و هرات برنامه‌هایی طراحی کرده‌ایم که با همکاری ادارات شهرستانی اجرا خواهد شد، همچنین تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های صنعتی موجود در این مناطق برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری بهره بگیریم.

وی در ادامه با اشاره به کمبود امکانات و نیاز هنرمندان بهاباد گفت: این شهرستان هنرمندان توانمندی در حوزه‌های مختلف از شعر و ادب گرفته تا تئاتر، موسیقی و تعزیه دارد، طبیعی است که این ظرفیت‌ها باید با زیرساخت‌های مناسب همراه باشد، به همین دلیل در نشست با فرماندار شهرستان توافق کردیم سالن فرهنگی هنری بهاباد با همکاری مشترک اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیریت شهرستان تکمیل شود تا به‌زودی در اختیار اهالی فرهنگ و هنر قرار گیرد.

حجت‌الاسلام دانشی همچنین به اهمیت معرفی چهره‌های شاخص علمی و فرهنگی بهاباد اشاره کرد و گفت: وجود علمایی چون ملاعبدالله بهابادی و نیز حضور شخصیت‌های برجسته فرهنگی و هنری، سرمایه‌ای ارزشمند برای این منطقه است، باید با هم‌افزایی دستگاه‌های استانی و محلی این ظرفیت‌ها را به‌درستی معرفی کنیم و از آنها برای ارتقای جایگاه فرهنگی شهرستان بهره ببریم.

وی در پایان تأکید کرد: هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های استانی و شهرستانی ضرورتی جدی است. با اتکا به این هم‌گرایی، می‌توانیم پروژه‌های فرهنگی نیمه‌تمام را تکمیل کنیم و برنامه‌های تازه‌ای را در مسیر شکوفایی فرهنگی و هنری بهاباد به ثمر برسانیم.