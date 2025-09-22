به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزی مقتدرانه و غرورآفرین دلاورمردان کشتی آزاد و فرنگی کشور دل همه علاقمندان به عزت و شوکت ایران عزیز را شاد کرد.

این پیروزی شیرین که مرهون برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی مسئولان و دست‌اندرکاران این ورزش قهرمانی است نشان داد که تکیه بر ظرفیت عظیم جوانان این مرز و بوم در کنار تقویت روحیه پهلوانی، تعهد و مسئولیت پذیری آنها می‌تواند نام ایران را در بلندای سکوهای قهرمانی و افتخار بنشاند.

اینجانب قهرمانی مقتدرانه کشتی‌گیران عزیز را به همه مردم ایران تبریک می گویم و ضمن تقدیر و تشکر از ریاست محترم فدراسیون کشتی، مربیان، دست‌اندرکاران و مدال‌آوران پرافتخار، برای آنها آرزوی توفیق و سربلندی همیشگی دارم.