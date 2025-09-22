آستارا پایگاهی مثبت برای تصمیم‌ گیری‌ های کلان شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم الوان‌پور عصر دوشنبه در حاشیه گردهمایی شهرداران استان گیلان که با حضور ۵۶ شهردار، معاون استاندار و تعدادی از مدیران کل استانی و مسئولان شهرستانی در آستارا برگزار شد در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: برگزاری این نشست در شهری مرزی مانند آستارا اهمیت ویژه‌ای دارد و زمینه‌ساز بهره‌برداری از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای آستارا افزود: ما در هفته گذشته نیز میزبان گردهمایی شهرداران استان کرمان بودیم که با موفقیت برگزار شد و امروز نیز با تلاش مجموعه شهرداری، میزبانی شایسته‌ای از شهرداران استان گیلان داشتیم.

شهردار آستارا به یکی از مهم‌ترین محورهای نشست اشاره و بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره متمم بودجه سازمان همیاری شهرداری‌ها و برگزاری انتخابات شهرداران برای عضویت در اتحادیه سازمان شهرداری‌های کشور از جمله برنامه‌های این همایش بود.

الوان‌پور با قدردانی از اعتماد همکاران، گفت: در این انتخابات به عنوان یکی از اعضای اتحادیه شهرداری‌های گیلان و نماینده استان در اتحادیه شهرداران کشور انتخاب شدم و امیدوارم بتوانم همراه با دیگر نمایندگان، گامی مؤثر در جهت کسب اعتبارات و امتیازات بهتر برای آستارا و سایر شهرهای استان بردارم.