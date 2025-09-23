به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی صبح سه شنبه در حاشیه آئین پیش راهاندازی واحد IPA پتروشیمی آرمان سپاهان و کلنگ زنی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی رازی، جایگاه استان را در امنیت ملی و حوزه هستهای کشور برجسته دانست.
وی بیان کرد: اصفهان دومین استان کشور از نظر تعداد شهدای تقدیم شده در دفاع مقدس است و نقش آن در جنگ ۱۲ روزه و فعالیتهای هستهای اهمیت ویژهای دارد.
صالحی با اشاره به همزمانی آغاز به کار واحدهای علمی و دانشبنیان با این افتتاحیه، گفت: این ترکیب میتواند زمینه توسعه اقتصادی و علمی استان را تقویت کند. وی حضور امیر خلبان نصیرزاده در این مراسم را یادآور افتخارات نیروهای مسلح استان دانست و بر لزوم بهرهمندی از تجربیات فرماندهان گذشته برای ارتقای توان دفاعی و امنیتی تأکید کرد.
وی افزود: اصفهان در حوزههای صنعتی، دفاعی و هستهای دارای جایگاه ویژهای است و تلاشها باید با حمایت هیئت دولت و ستاد کل نیروهای مسلح تقویت شود. صالحی اعلام کرد معاونت امنیتی استانداری تمام توان خود را برای حمایت از توسعه و تقویت امنیت و زیرساختهای علمی و اقتصادی استان به کار خواهد گرفت.
