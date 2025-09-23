امام جمعه اهرم: کیفیت خرمای تنگستان برای صادرات افزایش یابد

حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه نخیلات تنگستان، دو مشکل اساسی وجود دارد؛ نخست شوری آب چاه‌ها که باعث کاهش ثمردهی، ضعیف شدن تنه درختان و در مواردی شکسته شدن آنها شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از سد خائیز در سال‌های گذشته افزود: هرچند این سد بخشی از مشکل را برطرف کرد و امسال نیز حدود ۳ میلیون مترمکعب آب به نخیلات اختصاص یافت، اما همچنان تأمین اعتبار و تکمیل سد باهوش که اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، می‌تواند مشکل شوری آب را به طور اساسی حل کند.

حجت‌الاسلام پهلوزاده مشکل دوم را شیوع آفت سوسک سرخرطومی خرما دانست و گفت: این آفت در حال تکثیر و فراگیر شدن است و آینده نخیلات منطقه را تحت‌تأثیر قرار داده است. بنابراین لازم است در کنار اصلاح نژاد درختان خرما، برنامه‌ریزی برای ریشه‌کن کردن این آفت و ایجاد تعاونی‌های فروش محصولات انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت خرمای تنگستان برای دستیابی به صادرات تأکید کرد و افزود: مطالعات در زمینه اصلاح آبیاری نخیلات، مقاوم‌سازی ارقام خرما در برابر شوری و آفات، و حتی استفاده از فناوری هسته‌ای در دفع آفات – که در برخی استان‌ها نتایج موفقی داشته – باید در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه اهرم خاطرنشان کرد: اشتغال پایدار و حفظ این محصول راهبردی نیازمند مدیریت جهادی است و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند تحولی بزرگ در بخش کشاورزی و نخیلات منطقه ایجاد کند.