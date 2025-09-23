  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

آذرکیش: ۱۵.۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس حضور یافتند

آذرکیش: ۱۵.۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس حضور یافتند

تبریز- معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد که در سال تحصیلی جدید بیش از ۱۵.۵ میلیون دانش‌آموز و ۹۴۳ هزار معلم در سراسر کشور در کلاس‌های درس حاضر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذرکیش صبح روز سه‌شنبه در آئین نواخته شدن زنگ مهر ماه در مدرسه باقرالعلوم تبریز با بیان اینکه مدارس نقطه اتکای دولت و ملت در مسیر رشد و پیشرفت هستند، اظهار کرد: ما شاهد ارتقای کیفیت آموزش و توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور خواهیم بود و قدردان حمایت‌های رهبر معظم انقلاب در این مسیر هستیم.

وی با اشاره به شعار امسال وزارت آموزش و پرورش، توسعه عدالت برای ایران افزود: هدف ما رفع محرومیت از فضاهای آموزشی و بهره‌مندی همه دانش‌آموزان از امکانات آموزشی است.

آذرکیش همچنین از حضور بیش از ۲۶۳ هزار معلم در دوره‌های متوسطه اول و دوم در شبکه ملی یادگیری معلمان خبر داد و تصریح کرد: این اقدام نشان‌دهنده حمایت تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی از دانش‌آموزان است.

وی در پایان از دانش‌آموزان خواست قدر فرصت حضور در مدرسه و امکانات آموزشی را بدانند و ادامه داد: آموزش و پرورش با تمام توان در خدمت تحصیل و رشد علمی فرزندان این سرزمین است.

کد خبر 6598800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها