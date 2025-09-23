به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذرکیش صبح روز سه‌شنبه در آئین نواخته شدن زنگ مهر ماه در مدرسه باقرالعلوم تبریز با بیان اینکه مدارس نقطه اتکای دولت و ملت در مسیر رشد و پیشرفت هستند، اظهار کرد: ما شاهد ارتقای کیفیت آموزش و توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور خواهیم بود و قدردان حمایت‌های رهبر معظم انقلاب در این مسیر هستیم.

وی با اشاره به شعار امسال وزارت آموزش و پرورش، توسعه عدالت برای ایران افزود: هدف ما رفع محرومیت از فضاهای آموزشی و بهره‌مندی همه دانش‌آموزان از امکانات آموزشی است.

آذرکیش همچنین از حضور بیش از ۲۶۳ هزار معلم در دوره‌های متوسطه اول و دوم در شبکه ملی یادگیری معلمان خبر داد و تصریح کرد: این اقدام نشان‌دهنده حمایت تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی از دانش‌آموزان است.

وی در پایان از دانش‌آموزان خواست قدر فرصت حضور در مدرسه و امکانات آموزشی را بدانند و ادامه داد: آموزش و پرورش با تمام توان در خدمت تحصیل و رشد علمی فرزندان این سرزمین است.