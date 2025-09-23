به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند صبح سه شنبه در حاشیه بازگشایی مدارس ایلام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم جشن شکوفه‌ها با حضور پرشور دانش‌آموزان کلاس اولی، خانواده‌ها، معلمان و مدیران مدارس در ۷۰۰ واحد آموزشی ابتدایی سراسر استان ایلام برگزار شد.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم، ایجاد خاطره‌ای ماندگار و انگیزه‌بخش در نخستین روز رسمی تحصیل کودکانی است که برای نخستین بار قدم به فضای مدرسه می‌گذارند و به جمع بزرگ خانواده تعلیم و تربیت می‌پیوندند.

وی با اشاره به آمار ثبت‌نامی‌ها افزود: امسال ۹ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در قالب ۷۰۰ مدرسه در سطح استان ایلام راهی کلاس‌های درس می‌شوند و سال تحصیلی را با شور و نشاط جشن شکوفه‌ها آغاز می‌کنند.

زینی‌وند با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در دوران ابتدایی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان تلاش دارد با فراهم‌سازی محیطی شاد، امن و تربیت‌محور، گام مهمی در شکل‌گیری شخصیت آموزشی و اجتماعی دانش‌آموزان بردارد و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی نسل آینده باشد.