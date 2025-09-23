به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمیتبار صبح سه شنبه در آیین بازگشایی مدارس با حضور دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها، بر نقش حیاتی دانشآموزان در سنگر علم و دانش تأکید کرد و این حضور را نقطهای سرنوشتساز در تاریخ کشور دانست. وی با اشاره به شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: در زمانی که دشمنان قسمخوردهی این مرز و بوم با جنگهای ترکیبی، رسانهای و فرهنگی در پی تضعیف ایران عزتمند هستند، دانشآموزان باید با بصیرت و آگاهی، مدرسه را به میدان مبارزه علمی و فرهنگی تبدیل کنند.
امام جمعه ایلام با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای تحمیل الگوهای انحرافی و تغییر سبک زندگی نوجوانان، خاطرنشان کرد: جرم ملت ایران استقلالطلبی و ایستادگی در برابر سلطهطلبی قدرتهای جهانی است؛ به همین علت نمیخواهد ایران در عرصه علم و فناوری پیشگام باشد و در تلاش است تا نسل آینده را از مسیر رشد و تعالی دور کند. وی نقش دانشآموزان را در این میدان بسیار حیاتی دانست و افزود: پرچم ایران اسلامی باید با تلاش علمی، اخلاقی و معنوی این نسل، در قلههای افتخار جهانی برافراشته شود.
حجت الاسلام کریمیتبار با اشاره به شبیخون فرهنگی دشمنان، گفت: آنان میخواهند نوجوانان ما را سرگرم آرایش، خودنمایی و جلب توجههای سطحی کنند تا از مسیر پیشرفت علمی عقب بمانند، از این رو ما باید با حفظ آیین، رسوم و هویت ایرانی اسلامی در برابر این هجمهها ایستادگی کنیم.
وی در پایان گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، سه محور اساسی برای رشد دانشآموزان تحصیل، تهذیب و ورزش است؛ سهگانهای که مسیر رشد همهجانبه نسل جوان را ترسیم کرده و آنان را برای ساختن آیندهای روشن و مقتدر آماده میسازد.
