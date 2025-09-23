استاندار ایلام:آموزش و پرورش محور توسعه پایدار و عدالت آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح سه شنبه در آیین بازگشایی مدارس برلزوم توجه ویژه به آموزش و پرورش به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار و تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به فرمایشات مسئولان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، شعار برای ایران، برای مدرسه» را نمادی از تعهد دولت چهاردهم به این حوزه حیاتی دانست.

احمد کرمی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه خاص و ویژه به حوزه آموزش و پرورش هستیم، گفت: همانطور که جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست جمهوری، نیز بر این مهم تأکید دارند و شخصاً پیگیر آن هستند، آموزش و پرورش یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم قرار گرفته است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بزرگ، سرداران و دانشمندان، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی و در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی، به اهمیت توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و افزود: امروز، بوی مهر و کتاب در این مسیر، در راستای توسعه عدالت آموزشی، با شعار «برای ایران، برای مدرسه» از طرف ریاست جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش را در سطح برنامه‌های دولت قرار داده است.

استاندار ایلام با بیان اینکه این رویکرد، ما را با روحیه تازه و اهدافی بزرگ، امید به آینده‌ای استوارتر بخشیده است، بر تاکید بر برنامه محوری و عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی هدف از این رویکرد را کم کردن فاصله امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش آموزان و کیفیت‌گذاری برای توانمندسازی معلمان به عنوان مشعل‌داران علم، اخلاق و یادگیری دانست.

کرمی در پایان، آموزش و پرورش را که بر پایه کنجکاوی، خلاقیت و حل مسئله استوار است، جانی تازه بخشیده و تاکید کرد: بی تردید، موفقیت در سایه خرد و دانش حاصل خواهد شد و آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان اصلی و حیاتی در توسعه پایدار، خصوصاً توسعه انسان‌محور، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.