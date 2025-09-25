هادیان: ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان جوانان ضروری است

حجت‌الاسلام محسن هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع در هفته دفاع مقدس، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در میان جوانان تأکید کرد.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از آغاز برنامه‌ها با آذین‌بندی و تبلیغات محیطی در اداره‌کل و ادارات تابعه استان خبر داد و افزود: در ورودی اداره‌کل، نمایشگاه عکسی از شهدای شاخص جنگ دوازدهه در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی برپا شده است.

وی بیان خاطرات رزمندگان بین نماز ظهر و عصر، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، تقدیر از بسیجیان فعال، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی شامل دارت و تیراندازی با تفنگ‌های بادی را از دیگر برنامه‌های هفته اعلام کرد. همچنین به نشست معاونت خواهران پایگاه با سردار یوسفعلیزاده، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اشاره شد.

هادیان با مرور خاطرات حضورش در جبهه، بر انتقال فرهنگ بسیجی و روحیه ازخودگذشتگی به نسل جوان تأکید کرد و گفت: همان‌طور که جوانان دیروز در دفاع مقدس جانانه مقاومت کردند، جوانان امروز نیز در عرصه‌هایی مانند مدافعین حرم و مقابله با تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی همان روحیه را نشان داده‌اند.

مسئول حوزه مدیرکل و امور ادارات و نمایندگی‌های تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی اتحاد مقدس حول محور ولایت و اطاعت از فرماندهی کل قوا را رمز پیروزی ملت ایران دانست و گفت: ملت ایران این خواب دشمنان برای شکست انقلاب و تجزیه کشور را به گور خواهد برد و ان‌شاءالله پرچم را به‌دست امام زمان خواهند سپرد و نماز را در بیت‌المقدس اقامه خواهند کرد.