  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

مشهد میزبان نمایشگاه چیدمان تعاملی «تهمتنان»

مشهد میزبان نمایشگاه چیدمان تعاملی «تهمتنان»

مشهد- نمایشگاه چیدمان تعاملی «تهمتنان» با آثار نسترن هنرور، همزمان با هفته دفاع مقدس در نگارخانه اشراق مشهد برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه چیدمان تعاملی «تهمتنان» با آثار نسترن هنرور به مناسبت هفته دفاع مقدس پنج‌شنبه ۳ مهرماه ساعت ۱۷ تا ۲۱ افتتاح خواهد شد و در جمعه ۴ مهرماه نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

از شنبه به بعد، برنامه بازدید نمایشگاه در دو نوبت صبح‌ها ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصرها ساعت ۱۷ تا ۱۹ ادامه خواهد داشت.

نگارخانه اشراق مشهد واقع در بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲، حوزه هنری خراسان رضوی، طبقه منفی یک، محل برگزاری این نمایشگاه است و عموم علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای اعلام‌شده از آثار این هنرمند دیدن کنند.

کد خبر 6600438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها