مشهد میزبان نمایشگاه چیدمان تعاملی «تهمتنان»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه چیدمان تعاملی «تهمتنان» با آثار نسترن هنرور به مناسبت هفته دفاع مقدس پنجشنبه ۳ مهرماه ساعت ۱۷ تا ۲۱ افتتاح خواهد شد و در جمعه ۴ مهرماه نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
از شنبه به بعد، برنامه بازدید نمایشگاه در دو نوبت صبحها ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصرها ساعت ۱۷ تا ۱۹ ادامه خواهد داشت.
نگارخانه اشراق مشهد واقع در بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲، حوزه هنری خراسان رضوی، طبقه منفی یک، محل برگزاری این نمایشگاه است و عموم علاقهمندان میتوانند در روزهای اعلامشده از آثار این هنرمند دیدن کنند.
نظر شما