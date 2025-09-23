به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، صبح سه شنبه، در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک به دانش‌آموزان و فرهنگیان، از شور و نشاط حاکم بر فضای مدرسه ابراز خرسندی کرد.

نوری قزلجه با اشاره به تقارن این مناسبت با هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای گران‌قدر را گرامی داشت و گفت: آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانش‌آموزان و معلمان عزیز کشورمان تبریک عرض می‌کنم. حضور در این مدرسه و مشاهده شور و شوق دانش‌آموزان برای من بسیار انرژی‌بخش بود. این اشتیاق، حتی در امور اجرایی نیز انگیزه‌آفرین است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در آینده کشور افزود: با دانش‌آموزان درباره اهمیت درس خواندن برای موفقیت شخصی و همچنین نقش‌آفرینی در مدیریت آینده ایران عزیزمان گفتگو کردیم. این نسل باید با تلاش و دانش، مسیر پیشرفت کشور را هموار کند.

در ادامه این مراسم، برنامه نمادین نهال‌کاری با مشارکت دانش‌آموزان برگزار شد.

نوری قزلجه با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص توسعه فضای سبز و منابع طبیعی اظهار داشت: در راستای توسعه نهال‌کاری و حفظ محیط زیست، همکاری نزدیکی با وزارت آموزش و پرورش داریم، تاکنون حدود پنج و نیم میلیون دانش‌آموز و ۱۱۷ هزار معلم در طرح‌های نهال‌کاری با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی مشارکت داشته‌اند.

وی در پایان افزود: امروز نیز به صورت نمادین، دانش‌آموزان این مدرسه در کاشت نهال مشارکت کردند که نشان‌دهنده فرهنگ‌سازی صحیح در زمینه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.