به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقسم عصر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر جایگاه حیاتی درختان در حفظ منابع طبیعی و زیستبوم استان، اظهار کرد: نگهداری و توسعه فضای سبز از اولویتهای اداره کل منابع طبیعی است و برای این منظور همکاری تنگاتنگی با اداره کل راهداری استان برقرار شده است.
وی افزود: بر اساس تکالیف قانونی، اداره کل راهداری مسئولیت کاشت درختان حاشیه راهها را بر عهده دارد و اداره منابع طبیعی در کنار تأمین نهال رایگان، مشاورههای فنی لازم در زمینه کاشت و نگهداری را در اختیار همکاران این حوزه قرار میدهد.
مقسم با تأکید بر اهمیت مراقبت و آبیاری مستمر نهالها، خاطرنشان کرد: نگهداری درختان در مقابل کاشت آنها از اهمیت بالاتری برخوردار است و اداره کل منابع طبیعی امسال تمرکز ویژهای بر افزایش کیفیت این مراقبتها خواهد داشت تا نهالهای کاشته شده با سلامت کامل رشد کنند.
رئیس اداره جنگلکاری استان گلستان همچنین از مشارکت فعال مردم و نهادهای مختلف در حفاظت از فضای سبز استان دعوت کرد و یادآور شد: با توجه به گستردگی منابع طبیعی، همراهی و همکاری عمومی در این عرصه ضروری است.
وی در ادامه به آمار کاشت نهال در استان اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته بیش از سه میلیون و سیصد هزار نهال در جنگلها و مراتع استان کاشته شده و طی امسال نیز بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار نهال در بخشهای مختلف استان غرس شده است.
مقسم ضمن اشاره به وضعیت پارک جنگلی چلچای گفت: با تعیین مجری جدید، مدیریت و ساماندهی این پارک جنگلی که دچار مشکلاتی در زمینه پاکیزگی و نگهداری بود، بهبود خواهد یافت.
وی اظهار کرد: هیچگونه مجوزی برای دریافت ورودی از پارکهای جنگلی توسط افراد یا نهادهای غیرمجاز صادر نشده و هرگونه دریافت وجه بدون هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی استان غیرقانونی است و پیگیری خواهد شد.
