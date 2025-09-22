پویش مهرسبز در مدارس دهلران اجرا می شود

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این پویش با هدف گسترش فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری در راستای اجرای طرح یک میلیارد درخت در بین دانش‌آموزان، به صورت نمادین در چند مدرسه شهرستان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: قطعاً دانش‌آموزان به عنوان نسل آینده‌ساز در کنار تحصیل، با کاشت و مراقبت از نهال‌ها، با مسئولیت‌پذیری نسبت به منابع طبیعی آشنا خواهند شد.

فرهادی ادامه داد: با توجه به شرایط آب هوایی منطقه کاشت نهال ضرورت دارد، لذا اداره منابع طبیعی این آمادگی را دارد تا نهال مورد نیاز مدارس را تأمین کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران به مشارکت‌های مردمی در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد و اظهار داشت: منابع طبیعی متعلق به همه نسل‌ها است، لذا انتظار می‌رود احاد مختلف جامعه در راستای حفاظت، حراست و کاشت نهال در عرصه‌های مشخص شده در کنار همکاران ما در منابع طبیعی باشند.

فرهادی اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مهم منابع طبیعی شهرستان علاوه بر حفاظت و حراست از منابع ملی، تحقق اجرای طرح یک میلیارد اصله درخت است.