برقراری نظم و امنیت در ایام بازگشایی مدارس لرستان توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در سخنانی، اظهار داشت: پلیس لرستان از نخستین روز مهر با توکل بر خداوند متعال و با بهرهگیری از تجارب گذشته و اتخاذ تمهیدات لازم اعم از ترافیکی، انتظامی و بهکارگیری ظرفیت عظیم مردمی، در میدان خدمت حضور خواهد داشت تا محیطی امن، آرام و سرشار از امید برای جامعه دانشآموزی فراهم شود.
وی با بیان اینکه امنیت و آرامش فرزندان این مرزوبوم امانتی الهی است، افزود: تمامی طرحهای انتظامی و ترافیکی بهگونهای برنامهریزی شده است که خانوادهها بدون هیچ دغدغهای نسبت به اعزام فرزندان خود به مدارس اقدام کنند و مطمئن باشند پلیس همچون گذشته با همه توان حافظ جان و آسایش آنان خواهد بود.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به جایگاه معنوی آغاز سال تحصیلی، تصریح کرد: آغاز مهر جلوهای از حرکت بهسوی نور، دانایی و بالندگی است و پلیس لرستان با نگاه اعتقادی و روحیه حماسی، این فرصت را به میثاقی تازه برای خدمت، امنیتآفرینی و همراهی با جامعه فرهنگی و دانشآموزی تبدیل خواهد کرد.
