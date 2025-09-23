به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این شرکت به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی از بسته‌های تخفیفی و جدید خود رونمایی کرد. این جشنواره با تمرکز بر یکسان‌سازی کیفیت آموزش آنلاین و حضوری طراحی شده است. دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند با استفاده از اینترنت پایدار و فوق سریع آسیاتک در هر نقطه از کشور، درس خواندن و یادگیری را با بالاترین کیفیت تجربه کنند.

تلفیق سرعت و تخفیف، در جشنواره آسیاتک

اینترنت فیبر نوری آسیاتک با سرعت فوق‌العاده، مناسب دانش‌آموزان و دانشجویانی است که قصد دانلود و آپلود ویدیوهای آموزشی در سریع‌ترین زمان ممکن را دارند. بسته حجمی هزار گیگابایتی (بین‌المللی) فیبر نوری آسیاتک با ۳۰ درصد تخفیف به مشترکان فیبر نوری آسیاتک ارائه می‌شود. بسته ۵۰۰ گیگابایتی (بین‌المللی) هم با تخفیف ۲۰ درصدی قابل خرید است. مشترکان می‌توانند بسته حجمی ۲۵۰ گیگابایتی (بین‌المللی) فیبر نوری را نیز با ۱۰ درصد تخفیف، با پرداخت فقط ۶۰۰ هزار تومان خریداری کنند.

OWA آسیاتک، روی موج تخفیف‌ها

خدمات OWA هم به دلیل سرعت بالا و اشتراکی بودن، مناسب کسانی است که امکان دریافت اینترنت فوق سریع فیبر نوری را در محدوده خود ندارند. آسیاتک برای مشترکان جدید OWA تا ۷۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است. بسته سه‌ماهه با حجم ۳۶۰ گیگابایت اینترنت بین‌المللی، تنها با پرداخت ماهانه ۱۳۶ هزار تومان قابل ثبت نام است.

مشترکان خدمات OWA آسیاتک هم می‌توانند همین حالا وارد پنل کاربری خود شوند و خدمات خود را با خرید بسته سه‌ماهه، ۷۵۰ گیگابایت بین‌المللی تمدید کنند.

افرادی که بیش از سه ماه است که از سرویس خود استفاده نکرده‌اند نیز می‌توانند بسته ۵۰ گیگابایتی را فقط و فقط با پرداخت ماهی ۱۶ هزار تومان تمدید کنند.

اگر دانش‌آموز یا دانشجو هستید، یا فرزند محصل دارید و نگران کیفیت آموزش آنلاین او هستید، می‌توانید با مراجعه به وبسایت آسیاتک و یا شماره‌گیری ۹۰۰۰۰۰۰ از بسته‌های پرتخفیف آسیاتک استفاده کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.