۱۶ دی ۱۴۰۴، ۳:۰۹

ترامپ: انتخابات در ونزوئلا ظرف ۳۰ روز آینده برگزار نمی‌شود

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که انتخابات ریاست‌جمهوری فعلا در ونزوئلا برگزار نمی‌شود و مرحله انتقالی در این کشور احتمالا هجده ماه به طول خواهد انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با «ان‌بی‌سی» با بیان این ادعا که واشنگتن در حال حاضر در حالت جنگ با ونزوئلا نیست، گفت: آمریکا ممکن است از تلاش‌ها برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی این کشور حمایت کند.

وی با بیان اینکه انتخابات جدید در ونزوئلا ظرف ۳۰ روز آینده برگزار نخواهد شد، افزود: نخست باید ساختار سیاسی و اقتصادی ونزوئلا اصلاح شود و گروهی از مقامات آمریکایی بر مرحله «انتقال قدرت» نظارت خواهند داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به عملیات اخیر که به گفته او منجر به ایجاد تغییر در رهبری ونزوئلا شده، مدعی شد که مداخله واشنگتن در این کشور با هدف بازسازی و ایجاد ثبات انجام می‌پذیرد.

ترامپ در ادامه افزود که سرنگونی مادورو بدون کمک حلقه نزدیکان او انجام شد.

وی اشاره داشت: مرحله انتقالی در ونزوئلا ممکن است ۱۸ ماه به طول بینجامد.

نیروهای آمریکایی روز شنبه در اقدامی مغایر با قوانین بین المللی با حمله به ونزوئلا، «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور این کشور را ربوده و به خاک آمریکا منتقل کردند.

این اقدام بی‌سابقه واشنگتن واکنش‌های جهانی را نیز برانگیخته است؛ برخی دولت‌های غربی آن را اقدامی در راستای مقابله با فساد و قاچاق مواد مخدر توصیف کرده‌اند، در حالی که دیگر کشورها و گروه‌های مخالف مداخله خارجی، آن را نقض حاکمیت ملی و قوانین بین‌الملل ارزیابی می‌کنند.

    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      5 0
      پاسخ
      مو زرد کل دنیا را مسخره کرده یکی نیست اینو بگیره

