سرسنگی: زیرساخت حمایت از قانون جوانی جمعیت در شهرداری یزد مهیا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سرسنگی در تشریح وضعیت اجرای بند ب ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: این بند از قانون، تکالیفی را برای دستگاهها و ادارات به منظور ترغیب فرزندآوری و حمایت از مادران پیشبینی کرده است که شامل امتیازات و تسهیلات ویژهای در حوزههای مختلف از جمله تأمین اجتماعی، بیمه، خدمات پزشکی و سایر خدمات حمایتی میشود.
وی با بیان اینکه بخشی از این قانون، شهرداریها را مکلف به ارائه خدمات ویژه به مادران مشمول این بند کرده است، گفت: این خدمات شامل تخفیف در بهای بلیط اتوبوسرانی، استفاده از وسایل تفریحی پارکها و برنامهها و رویدادهای فرهنگی شهر یزد میشود.
رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد افزود: با وجود ابلاغ این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای کامل آن هنوز مهیا نشده است و مهمترین چالش در این زمینه، عدم دسترسی به سامانه ثبت احوال کشور برای احراز هویت و استعلام مادران مشمول این قانون است.
وی با اشاره به تکلیف سازمان ثبت احوال کشور در این قانون مبنی بر ارائه وبسرویس لازم به ارگانهای بهرهبردار از جمله شهرداریها، تأکید کرد: متأسفانه با وجود پیگیریهای مکرر شهرداری یزد، این وبسرویس هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است و این موضوع را منوط به انعقاد تفاهمنامهای بین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان ثبت احوال کشور کردهاند که تاکنون محقق نشده است.
سرسنگی با ابراز امیدواری از پیشرفتهای اخیر در این زمینه، گفت: هفته گذشته جلسهای در کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد، با حضور مدیرکل ثبت احوال استان برگزار شد که در آن تصمیمات خوبی برای تسریع در این روند گرفته شد و مقرر شد به عنوان گام نخست، یک لیست اولیه از افرادی که مشمول این قانون میشوند و در سامانه «یزدمن» عضویت دارند، به ثبت احوال استان ارائه شود تا استعلامهای لازم در این خصوص صورت پذیرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ادامه داد: پس از تأیید این افراد توسط ثبت احوال، تگ تخفیف در سامانه «یزدمن» و حساب کاربری آنها لحاظ خواهد شد تا بتوانند از خدمات تخفیفی شهرداری بهرهمند شوند. همچنین، استفاده اعضای جدید سامانه «یزدمن» که مشمول این قانون میشوند نیز منوط به استعلام مجدد از ثبت احوال خواهد بود.
سرسنگی خاطرنشان کرد: زیرساخت فنی سامانه «یزدمن» به طور کامل قابلیت اعمال این تخفیفها را داراست و به آسانی میتوان این تسهیلات را روی بلیطها و خدمات مربوطه اعمال کرد تا شهروندان مشمول این بند قانونی بتوانند از خدمات نیمبهای شهرداری یزد بهرهمند شوند.
وی در پایان تأکید کرد: حل این چالش و ارائه وبسرویس از سوی ثبت احوال گام مهمی در جهت اجرای کامل و موفقیتآمیز قانون جوانی جمعیت در شهر یزد خواهد بود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد گفت: هماهنگی با اداره کل ثبت احوال استان برای اجرای کامل تکالیف قانونی شهرداری که در قانون جوانی جمعیت پیش بینی شده است، ضروری است.
