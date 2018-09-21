قادر رمضان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این‌که امنیت کنونی را مرهون و مدیون شهدا و ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید هستیم، اظهار داشت: تقارن هفته دفاع مقدس و محرم‌الحرام با بازگشایی مدارس فرصتی مغتنم برای تبیین اهداف و آرمان‌های شهدای دوران دفاع مقدس است.

وی، جلب ۱۲ میلیارد تومان مشارکت خیرین در امر مدرسه‌سازی در جشنواره خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار را از اقدامات آموزش و پرورش عنوان کرد، گفت: پروژه مهر سال‌جاری متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است چراکه پیش‌دانشگاهی حذف و پایه دوازدهم اضافه شده است.

مدیر آموزش و پرورش اهر ادامه داد: با اضافه شدن پایه دوازدهم تحصیلی به ۳۵ کلاس درس و ۳۰۰ صندلی نیازمند شدیم که با مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری برخی دستگاه‌ها نیازها را تامین کنیم.

رمضان‌پور، کمبود نیروی انسانی را از دیگر چالش‌های آموزش و پرورش شهرستان اهر در سال‌تحصیلی جدید ذکر کرد و گفت: امسال کلاس بدون معلم نداریم به طوری که در کلاس یک دانش‌آموزه نیز معلم داریم.

نزدیک به ۲۵ هزار دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام کردند

وی بابیان اینکه نزدیک به ۲۵ هزار دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام کردند، گفت: بیش از میانگین استانی دانش‌آموزان به رشته‌های کاردانش طبق استدادسنجی و هدایت تحصیلی سوق یافته‌اند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر افزود: متاسفانه شهرستان اهر از نظر انسداد بی‌سوادی عملکرد خوبی نداشته و از دلایل آن می‌توان به ازدواج زودهنگام دختران در مناطق روستایی و حاشیه‌ای شهر اشاره کرد.

رمضان‌پور با ذکر این‌که با تغییر و مطابقت‌سازی اخلاق دانش‌آموزان با ارزش‌های اسلامی مدارس وظیفه دارند، گفت: دانش‌آموزان ما باید با روحیه مشارکت و تعامل، گفت‌وگو و سازش، حافظ ارزش‌های اسلامی و ... تربیت کنیم.

وی اضافه کرد: علی‌رغم نگاه مثبتی که نسبت به مدارس غیر دولتی داریم اما با وجود هزینه خانواده‌ها در این مدارس، نمرات قابل‌قبول به دست نمی‌آید به عبارتی نمی‌توانند در کسب رتبه‌های برتر نقش ایفا کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر با تاکید بر اینکه در سامان‌دهی نیروی انسانی بهترین معلمان به پایه دوازدهم می‌روند، گفت: متاسفانه ۵۵ درصد دانش‌آموزان به رشته تجربی رفته‌اند و این بر همگان سوال است که آیا همه می‌خواهند دکتر شوند مگر جامعه نیاز به رشته‌های دیگری ندارد.

مدیران از سال‌جاری کارنامه عملکرد می‌گیرند

وی با اشاره به اینکه مدیران از سال‌جاری کارنامه عملکرد می‌گیرند، اظهار کرد: هر مدیر مدرسه از امسال اگر عملکرد خوبی داشت و توانست نمره قبولی کسب کند مورد تجلیل قرار خواهد گرفت ولی اگر مدیری کم‌کار بود از گردونه مدیریت برکنار می‌شود.

رمضان‌پور تصریح کرد: از نظر فضای آموزشی و امکانات مشکلات بسیاری داریم به طوری پژوهش‌سرای خیام در آستانه تخریب است و نیاز به فضای استاندارد جدیدی دارد امیدواریم با مشارکت مردم و خیرین بتوانیم نیازهای آموزشی را تامین کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر بر لزوم مشارکت و همراهی خیرین و مردم در تامین نیازهای آموزشی شهرستان تاکید کرد.