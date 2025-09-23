زنگ آغاز سال تحصیلی در استان بوشهر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه شنبه در مراسم نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان دخترانه ریحانه بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای جاوید انقلاب اسلامی به نقش محوری آموزش و پرورش در شکوفایی و آبادانی استان اشاره کرد و از دانش آموزان خواست با روحیه تلاش، نشاط، همدلی و مقاومت، مسیر علم و دانش را ادامه دهند.

وی بازگشایی مدارس را فرصت مهمی دانست تا نسل جوان با تاسی از شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، تجربه‌ای نو و سرشار از مجاهدت علمی داشته باشند و آینده‌ای پربار و امیدآفرینی را برای بوشهر و ایران رقم بزنند.

استاندار بوشهر زنگ مهر و مقاومت را نماد همدلی و مجاهدت دانش‌آموزان برای آبادانی ایران اسلامی دانست و سال تحصیلی جدید را آغازگر فصل نوینی از تلاش و همبستگی دانش‌آموزان برای توسعه استان و کشور خواند.

وی با اشاره به ورود پرشور دانش‌آموزان به مدارس و هنرستان‌ها زیر پرچم پرافتخار ایران، این حرکت را نمادی از همدلی، ایستادگی برای مردم کشورمان یاد کرد و گفت: این اقدام گویای این پیام می‌باشد که با روحیه مقاوم و در فضای همبستگی ملی برای آبادانی میهن عزیز و استان‌مان تلاش می‌کنیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی لازم برای آمادگی کامل کادر آموزشی مدارس استان صورت گرفته است تا از امروز که اول مهر ماه است آموزش آغاز شود تصریح کرد: از شما دانش‌آموزان عزیز می‌خواهم با سخت‌کوشی به تحصیل علم بپردازند؛ و گام در راهی بگذارید که دانشمندان شهید برای پیشرفت و آبادانی مجاهدت کردند.

زارع ادامه داد: در استان بوشهر چهره‌های فرهیخته، دانشمند و بزرگ بسیاری وجود دارد که امید می‌رود روزی نام شما به‌عنوان ادیب، دانشمند، فرهیخته، متخصص، استاد به‌عنوان یک بوشهری سرافراز در ایران بدرخشد.