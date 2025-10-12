به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در همایش تجلیل از برترینهای کنکور سراسری با ابراز خوشحالی از حضور در جمع دانشآموزان موفق، بر اهمیت نقش آنها در آینده کشور تأکید کرد.
وی بیان کرد: این رتبهها نشانهای از امید و پیشرفت برای ایران هستند و ورود به دانشگاه مرحلهای جدید در زندگی آنهاست که مسئولیتهای بزرگی را به همراه دارد.
زارع با اشاره به اینکه نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر کشور است، گفت: جامعهای که زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم کند، میتواند به توسعه دست یابد.
وی همچنین تصریح کرد که آموزش یکی از اولویتهای دولت است و رئیسجمهور بر عدالت آموزشی تأکید دارد.
استاندار بوشهر به موفقیتهای استان در زمینه مدرسهسازی اشاره کرد و افزود: این جایگاه نباید موجب رضایت شود و باید تلاش کرد تا دانشآموزان آموزش با کیفیت دریافت کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که دانشآموزان پس از تحصیل به استان خود بازگردند و در راستای حل مشکلات و شکوفایی بوشهر گام بردارند.
زارع همچنین از حمایتکنندگان این دانشآموزان تقدیر کرد.
نظر شما