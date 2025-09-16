به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاستهای دولت، اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم از موضوعات مهمی است که دولت نیز بر آن تأکید دارد، اما اقدامات انجامشده کافی نیست و نیازمند توجه جدی و همکاری همه ادارات و نهادهاست.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان گفت: مدرسه اصلیترین زیرساخت و آموزش و پرورش مهمترین زیربنای توسعه هر کشور است. بدون توجه به سلامت روان دانشآموزان، توسعه فضاهای آموزشی و تلاش معلمان به تنهایی نتیجهبخش نخواهد بود، چراکه دانشآموزان امروز آیندهسازان فردای کشور هستند.
فرماندار شهرستان پارسآباد همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس تصریح کرد: فضای رسانهای و عمومی جامعه باید معطوف به موضوع آموزش و پرورش شود. برای شروعی پرنشاط در سال تحصیلی جدید، مراسم بازگشایی مدارس و جشن شکوفهها ویژه دانشآموزان پایه اول باید با محتوایی پربار و برنامههای متنوع برگزار گردد.
عادل قادری مدیر آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد در ادامه این جلسه گفت: برگزاری مراسم نمادین بازگشایی مدارس و زنگ مهر و مقاومت روز سه شنبه یکم مهرماه در مدرسه دخترانه الزهرا و جشن شکوفهها ویژه کلاس اولیها در مدرسه آیت الله خامنه ای برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس و آغاز مهرماه عنوان کرد: در این ایام برنامههای متنوع و ویژه ای با محوریت بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس و با حضور مسئولین شهرستانی و استانی، خانوادههای معزز شهدا اجرا میشود.
نظر شما