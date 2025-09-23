استاندار: جذب اعتبارات عمرانی در خوزستان بی سابقه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده صبح امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۹۹.۹۵ درصد اعتبارات عمرانی خوزستان اعم از ملی و استانی جذب شد؛ رخدادی که به گفته او «نقطه عطفی در مدیریت بودجه عمرانی استان» محسوب میشود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ مجموع اعتبارات تخصیصیافته به خوزستان ۲۳ همت بوده که از این میزان، تاکنون ۲۲.۷ همت بهطور کامل جذب شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری ۲۳ جلسه کمیته جذب اعتبارات عمرانی از نیمه فروردین تا پایان شهریور، ادامه داد: این جلسات راهبردی باعث شد دستگاههای اجرایی فرصت و توان لازم را برای جذب کامل منابع پیدا کنند.
موالیزاده تأکید کرد: مهلت قانونی جذب اعتبارات تا پایان شهریورماه تعیین شده بود و گزارشهای خزانهداری استان نشان میدهد روند جذب نه تنها مؤثر بلکه به نسبت سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
وی در پایان با طرح پرسشی چالشی گفت: وقتی میتوان در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ درصد اعتبارات را جذب کرد، چرا سالهای گذشته چنین اراده و مدیریتی وجود نداشت؟
