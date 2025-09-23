به گزارش خبرنگار مهر محمد نوذری صبح سهشنبه در آیین بازگشایی مدارس استان که در مدرسه شهیدان شالباف برگزار شد، با اشاره به نقش دانشآموزان در آینده کشور، اظهار کرد: سعادت و پیشرفت هر کشوری در گرو اندیشهورزانی است که آن کشور را میسازند.
وی افزود: ایران عزیز امروز بیش از هر زمان دیگری به دانشآموزان خردمند و پرتلاش نیاز دارد و شما باید بیاموزید، بیندیشید و برای عزت و بزرگی ایران تلاش کنید.
وی با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران کشور در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی، گفت: بالا رفتن پرچم ایران در میادین جهانی، نماد حال خوب ملت است و این عزت ملی، حاصل تلاش فرزندان ایران است که با غیرت و همت، نام کشور را بلندآوازه کردهاند.
نوذری با تأکید بر اهمیت آغاز سال تحصیلی افزود: اول مهر، آغاز فصل جدیدی از اندیشیدن، روییدن، رشد و پویایی است.
وی با بیان اینکه دانشآموزان از امروز وارد چالشی زیبا و سازنده میشوند تصریح کرد: رقابت علمی، تلاش برای یادگیری و تعامل با معلمان، همه بخشی از این مسیر رشد است.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به رسالت مدارس در تربیت اجتماعی، گفت: مدرسه باید قانونمداری را آموزش دهد.
وی اضافه کرد: همه دانشآموزان از کرامت و آزادی برابر برخوردارند و باید احترام به قانون را از همین محیط آموزشی بیاموزند.
نوذری با بیان اینکه مقام معظم رهبری مفهوم «آزاداندیشی» را مطرح کردند؛ واژهای عمیق که باید در مدارس نیز محقق شود، اضافه کرد: نیاز است کرسیهای آزاداندیشی در مدارس متوسطه دوم راهاندازی شود تا دانشآموزان بتوانند بدون لکنت و دغدغه، درباره مسائل مختلف مدرسه و جامعه گفتوگو کنند.
او افزود: یکی از مشکلات امروز جامعه، ضعف در گفتوگوست؛ حتی در خانوادهها نیز گاهی گفتوگوی مؤثر وجود ندارد و راز موفقیت، گفتوگو و درک متقابل است.
نوذری با تأکید بر اهمیت انشا و نقد سازنده در مدارس، گفت: باید شیوههای نوین انشا را احیا کنیم؛ دانشآموزان باید یاد بگیرند معلم، مدرسه و حتی مسئولان را نقد کنند و این تمرین، زمینهساز رشد فکری و اجتماعی آنان خواهد بود.
وی در با اشاره به ظرفیتهای استان قزوین، اظهار کرد: قزوین استانی اثرگذار بر اقتصاد ملی و مهد اندیشمندان بزرگ در تاریخ ایران است و شخصیتهای برجسته سیاسی و فرهنگی بسیاری از دل این دیار برخاستهاند.
استاندار قزوین در پایان با گرامیداشت یاد شهیدان مدرسه شهیدان شالباف، گفت: در دفاع مقدس، تنها با عراق روبهرو نبودیم؛ بیش از ۳۰ کشور در آن جنگ حضور داشتند اما ایران با مردان و زنان شجاع خود ایستاد و پیروز شد و امروز نیز نسل جدید باید با همان روحیه، مسیر شهیدان را ادامه دهد.
نظر شما