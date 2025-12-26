به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال گزارش واصله از سوی همیاران طبیعت مبنی بر فعالیت کوره زغال‌گیری غیرمجاز در محدوده روستاهای قلعه‌گاه و منفرد صبح جمعه کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان سروآباد بلافاصله به محل اعزام شدند.

کارشناسان پس از انجام بازدید میدانی و رصد کامل منطقه، یک دستگاه کوره سیار شعله‌ور حاوی مقطوعات خشک جنگلی را شناسایی کردند که برابر ضوابط و مقررات قانونی، در همان محل معدوم و امحا شد.

در ادامه این عملیات، فرد متخلف شناسایی و به منظور ارائه توضیحات و طی مراحل قانونی، به اداره منابع طبیعی شهرستان فراخوانده شد.

اداره منابع طبیعی با تأکید بر نقش مؤثر گزارش‌های مردمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی کنند.