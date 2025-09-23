به گزارش خبرنگارمهر، ابوالحسن شریفی

صبح سه‌شنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ و زنگ مهر و مقاومت در مدرسه شهید پیرونظر شهرستان ساوه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر اهمیت نقش آموزش و تربیت در ساخت آینده‌ای روشن برای کشور تأکید کرد و گفت: مرهون فداکاری بیش از ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز هستیم؛ نوجوانانی که با کمترین سن، اما با بیشترین انگیزه، در جبهه‌های حق علیه باطل ایستادند و جان خود را فدای اسلام و میهن کردند.

رئیس دادگستری ساوه افزود: یاد و خاطره این شهیدان باید در مدارس زنده نگه داشته شود تا نسل امروز بداند امنیت، استقلال و اقتدار کشور چگونه به دست آمده است.

شریفی با تأکید بر اینکه علم‌آموزی باید در کنار اخلاق و انضباط شکل بگیرد، اظهار کرد: دانش‌آموزان باید بدانند که آینده کشور در دستان آن‌هاست، با تلاش مستمر در تحصیل، رعایت اخلاق، احترام به معلمان، والدین و قوانین مدرسه، می‌توانند پایه‌های پیشرفت کشور را مستحکم کنند.

وی با اشاره به اهمیت تربیت نسل مسئولیت‌پذیر و توانمند افزود: دشمنان این مرز و بوم همواره تلاش دارند ذهن و باور نسل جوان را نشانه بگیرند، راه مقابله با این تهدیدات، تکیه بر آموزش صحیح، بصیرت‌بخشی، تقویت هویت ملی و دینی و تربیت نسلی اهل فکر، تحلیل و وفادار به ارزش‌هاست.

رئیس دادگستری ساوه به مسئولیت مشترک خانواده‌ها، مدارس و دستگاه‌های فرهنگی در تربیت نسل آینده اشاره کرد و گفت: نقش مدرسه در تربیت علمی و اخلاقی دانش‌آموزان بسیار مهم است، اما بدون همکاری خانواده و جامعه، این فرآیند ناقص خواهد بود، باید ارتباط مؤثر بین والدین، معلمان و نهادهای فرهنگی برقرار باشد تا فرآیند آموزش و پرورش به‌صورت کامل و مؤثر انجام شود.

شریفی ضمن تقدیر از زحمات معلمان و مدیران مدارس، افزود: معلمان ستون‌های اصلی جامعه هستند و نباید زحمات شبانه‌روزی آنان در تعلیم و تربیت نسل آینده نادیده گرفته شود، حمایت از معلمان و ارتقا جایگاه آنان، ضامن موفقیت نظام آموزشی خواهد بود.

وی ادامه داد: آئین آغاز سال تحصیلی امسال، تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه فرصتی است برای یادآوری مسئولیت سنگین همه ما در برابر نسل نوجوان و جوان کشور؛ نسلی که اگر به‌درستی تربیت شود، می‌تواند نه‌تنها افتخارآفرین برای ایران، بلکه الگویی برای جهان اسلام باشد.

رئیس دادگستری ادامه داد: در دنیای امروز، بیش از گذشته نیازمند دانش‌آموزانی هستیم که علم، اخلاق، انضباط و هویت ملی و دینی را در کنار هم بیاموزند و پرچم‌دار توسعه و تعالی این سرزمین باشند.

در پایان این مراسم، زنگ آغاز سال تحصیلی توسط رئیس دادگستری ساوه به‌صورت نمادین به صدا درآمد، این زنگ، آغاز سالی جدید برای دانش‌آموزانی بود که با اشتیاق، انگیزه و امید پا به مدرسه گذاشته‌اند تا مسیر رشد، آگاهی و افتخار را طی کنند.