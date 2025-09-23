۲۰ هزار دانش‌ آموز لنگرودی راهی کلاس‌ های درس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن صبح سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در اطاقور با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در تربیت آینده‌سازان، گفت: امسال بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز شهرستان لنگرود راهی کلاس‌های درس شده‌اند و این یک مسئولیت بزرگ برای همه ما است.

گلشن افزود: سال تحصیلی جدید همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شده است و باید یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر را گرامی بداریم. این یادآوری‌ها باید برای ما انگیزه‌ای باشد تا در مسیر علم و خدمت به کشور تلاش کنیم.

وی با اشاره به شرایط دشوار دوران دفاع مقدس گفت: در آن زمان حتی سیم خاردار به رزمندگان ما نمی‌دادند اما با فرماندهی حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، امروز به توانمندی‌های بزرگی در حوزه نظامی و فناوری دست یافته‌ایم که باید این دستاوردها را پاس بداریم.

فرماندار لنگرود در ادامه بیان کرد: دانش‌آموزان به ویژه در مقطع متوسطه دوم باید از همین حالا به آینده تحصیلی خود فکر کنند و رشته‌ای را انتخاب کنند که بتوانند در آینده خدمتگزار خوبی برای نظام و انقلاب باشند.

گلشن همچنین ضمن تشکر از معلمان و مدیران مدارس خاطرنشان کرد: زحمات شما در تربیت فرزندان این کشور بسیار ارزشمند است و امیدوارم دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را با موفقیت پشت سر بگذارند.

وی در پایان افزود: با توجه به اهمیت حضور مسئولان در پیگیری امور شهرستان، آقای مهندس لاهوتی به دلیل جلسات کاری در تهران نتوانستند در این مراسم حضور داشته باشند اما سلام گرم ایشان را به همه عزیزان می‌رسانم.