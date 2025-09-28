  1. استانها
لنگرود- فرماندار لنگرود بر ضرورت تقویت تجهیزات و آموزش‌های تخصصی در ایستگاه‌های آتش‌نشانی تاکید کرد و گفت: آتش‌نشانان نماد ایثار و مسئولیت‌ پذیری اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر یکشنبه با حضور در ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهرهای لنگرود و کومله ضمن تبریک روز آتش نشان اظهار کرد: آتش نشانان نماد ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دهستند.

فرماندار لنگرود با اشاره به نقش بی‌بدیل آتش‌نشانان در حفظ جان و اموال مردم گفت: حضور به‌موقع و فداکارانه آتش‌نشانان در حوادث، موجب ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات و آموزش‌های تخصصی در ایستگاه‌های آتش‌نشانی تأکید کرد و افزود: ارتقای توانمندی نیروهای آتش‌نشانی نقش مهمی در افزایش سطح ایمنی جامعه دارد.

در پایان این بازدید، با اهدای لوح تقدیر و گل، از زحمات آتش‌نشانان لنگرود و کومله تجلیل به عمل آمد.

