شهردار قرچک: سرانه ورزشی در قرچک با احداث دو سوله جدید افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات ساخت دو سوله چند منظوره بحران-ورزشی در پارک خانواده و خیابان الغدیر برای افزایش سرانه ورزشی شهروندان آغاز شده است.
شهردار قرچک گفت: این پروژه با هدف افزایش سرانه ورزشی شهروندان و فراهم کردن فضاهای مناسب برای ورزش جوانان و نوجوانان اجرا میشود.
وی افزود: یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری ایجاد فضاهای ورزشی مناسب و قابل دسترس برای همه شهروندان است.
شهردار قرچک با بیان جزئیات پروژه ادامه داد: این سولهها در پارک خانواده و خیابان الغدیر منطقه ۳ احداث میشوند و دارای فضای اداری، زمین ورزشی فوتبال، بسکتبال و والیبال، فضای ورزشهای هوازی و سرویس بهداشتی خواهند بود تا شهروندان بتوانند از امکانات آن استفاده کنند.
خرمی شریف در پایان اظهار امیدواری کرد: با تلاشهای انجام شده، این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری رسیده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
