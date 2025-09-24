رقابت ۵۵ هتل در اولین دوره اعطای نشان هتل سبز ایران

محمد جهانشاهی دبیر اجرایی اولین دوره اعطای نشان هتل سبز ایران به خبرنگار مهر گفت: اولین دوره اعطای نشان هتل سبز ایران توسط معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و با همکاری جامعه حرفه‌ای هتل‌های ایران با هدف بهبود شاخص‌های پایداری در زنجیره تأمین گردشگری تدوین شده و اولین دوره آن با همکاری سازمان محیط زیست و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران به مرحله داوری رسیده است.

وی گفت: نزدیک به ۶۰ هتل از ۱۵ استان کشور و کیش در این رویداد ثبت نام کرده و به رقابت می‌پردازند. همچنین نشان هتل سبز بر اساس عملکرد و برنامه هتل‌ها در ۴ شاخص بهینه سازی مصرف آب، انرژی (برق و گاز)، مدیریت پسماند و نیز تعاملات اجتماعی با محوریت جامعه محلی اعطا خواهد شد.

گسترش مدل‌ها و الگوهای مدیریتی پایدار و افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات در هتل‌ها، اصلی‌ترین اهداف این برنامه است. گسترش این رفتارها با تکیه بر رفتارهای سیستمی و افزایش مشارکت کارکنان و میهمانان از دیگر اهداف این رویداد است که در نهایت به بهبود نظام اقتصادی گردشگری و عملکرد بهتر این صنعت نسبت به حفاظت پایدار از محیط زیست می‌انجامد.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی و گردشگری سبز کشور بیان کرد: استان‌های مازندران، خراسان رضوی، تهران و فارس، بیشترین مشارکت را در اولین دوره این رقابت به خود اختصاص داده‌اند و از منظر گروهی، سه گروه هتلی در این دوره مشارکت جدی داشته‌اند.

جهانشاهی بیان کرد: نشان هتل سبز در کشورهای مختلف یکی از دست آورده‌ای دو دهه اخیر، گردشگری جهانی است که عاملی برای گسترش مسئولیت‌های اجتماعی این صنعت در رابطه با محیط زیست و جوامع محلی، در کنار مسائل اقتصادی محسوب می‌شود. همچنین در این رویداد طیف گسترده‌ای از هتل‌های کشور از هتل‌هایی با ساختارهای بومی و سنتی تا اکوهتل ها و نیز هتل‌های مدرن و نوگرا و در اجرای فرآیندهای این رویداد علاوه بر سازمان محیط زیست، انجمن مدیریت سبز ایران و تعدادی از چهره‌های دانشگاهی و متخصصین گردشگری کشور حضور دارند.